Politico: Трамп раскрыл детали обмена пленными РФ и Украины до его начала

Президент США Дональд Трамп сообщил об обмене военнопленными между Россией и Украиной 23 мая до его официального начала, что нарушило планы Киева сохранить операцию в секрете. Об этом Politico сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника, Украина намеревалась не афишировать процесс из соображений безопасности, однако Трамп опубликовал пост в соцсетях заранее.

«К счастью, это не повлияло на результат обмена», — отметил чиновник.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 украинских и российских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий. Это был не первый обмен, состоявшийся в рамках достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Предыдущий обмен прошел 23 мая — тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

В настоящее время вернувшиеся из украинского плена бойцы Вооруженных сил РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Ожидается, что в скором времени их доставят на российскую территорию. Здесь военнослужащих направят в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее сообщалось, что Россия передаст Киеву наработки по меморандуму об урегулировании в ближайшие дни.