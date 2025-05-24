Военные из Прикамья вернулись из плена ВСУ

Военнослужащие из Пермского края были освобождены из плена ВСУ во время первого этапа масштабного обмена РФ и Украины. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко.

Он напомнил, что договоренность об обмене пленными по схеме «1000 на 1000», о которой Москва и Киев договорились в Стамбуле, будет реализована в течение трех дней.

«По итогам первого дня домой вернулись и наши земляки. Это военнослужащие-контрактники из Кунгура, Горнозаводска и Кудымкара!» — сообщил Сапко.

Он добавил, что сейчас пермские военные уже находятся в Подмосковье и проходят курс восстановления.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 украинских и российских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий. Это был не первый обмен, состоявшийся в рамках достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Предыдущий обмен прошел 23 мая — тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

Ранее освобожденные из плена военные РФ рассказали о своих эмоциях.