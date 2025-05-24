«На лице не видно, но в душе радость»: освобожденные из плена военные РФ — о своих эмоциях

Побывавшие в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские солдаты рассказали о своих эмоциях. Видео предоставило Минобороны РФ.

Первый военнослужащий сообщил о своей радости после обмена и поблагодарил всех.

«Все предоставили абсолютно: медицина, одежда, покушать. Поговорили с каждым. Сейчас пока в Беларусь нас обменяли», — сказал он.

Второй военный назвал день освобождения «одним из самых лучших за последний год». Он поблагодарил власти РФ за то, что они позаботились о военных и организовали большой обмен, после которого много людей попадут домой к родным.

«Может, на лице не видно, но в душе, в сердце у меня очень радостные эмоции», — заключил он.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 украинских и российских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий. Это был не первый обмен, состоявшийся в рамках достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Предыдущий обмен прошел 23 мая — тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

Сейчас вернувшиеся из украинского плена бойцы Вооруженных сил РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Ожидается, что в скором времени их доставят на российскую территорию и направят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Ранее Трамп преждевременно раскрыл детали обмена пленными РФ и Украины.