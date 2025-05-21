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В России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000»

Картаполов: Зеленскому почти некого обменивать по формуле «1000 на 1000»
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому почти некого отправлять на обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», поскольку столько российских бойцов у украинской стороны нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает Telegram-канал SHOT.

«Зеленский ищет по всем своим тюрьмам российских пленных, чтобы хоть кого-то набрать на обмен, потому что откуда у них такое количество наших военных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали», — заявил он.

Картаполов добавил, что в обмене не будут принимать участия иностранные наемники, поскольку они являются «отдельной кастой».

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Захарова задалась вопросом о легитимности и адекватности властей Украины.

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