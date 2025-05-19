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Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным для решения «ключевых вопросов»

Зеленский: Киев готов к встрече на уровне лидеров и не боится переговоров с РФ
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече на «уровне лидеров» для решения ключевых вопросов, и республика не боится прямых переговоров с Москвой. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале после совещания об итогах встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

По словам Зеленского, делегации Украины «удалось удержать разговор в достойных рамках», а все попытки «российских угроз» были отвергнуты. Он указал, что Киев настаивает на полном и безусловном прекращении огня как основе для дипломатии. Оно должно быть длительным и с возможностью пролонгации, подчеркнул глава Украины.

«Наше предложение, согласованное с партнерами, — 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну», — написал Зеленский.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.

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