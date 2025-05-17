Командир батальона из 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» Александр Ширшин подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставит командование. Об этом сообщает RT.

«Все, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к черту», — заявил комбат.

Ширшин также пожаловался, что украинские генералы заигрались, что привело к большим потерям среди личного состава. Комбат подчеркнул, что политические игры и оценка реального положения дел «не соответствуют ни действительности, ни возможностям».

До этого аналитики портала LostArmour рассказали, что с начала специальной военной операции на Украине потери украинской армии превысили 130 тысяч человек. По данным экспертов, итоговая цифра получилась в результате учета более 68,6 тыс. некрологов и почти 62 тыс. военных, которые перестали выходить на связь.

LostArmour при этом уточняет, что полученная цифра является минимально возможной. Реальные потери ВСУ в зоне СВО могут быть еще выше.

Ранее силовики сообщили о крупных потерях ВСУ в Сумской области.