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В Раде испугались плачевной ситуации с дезертирами ВСУ

Депутат Рады Вятрович: ситуация с дезертирством в ВСУ критическая
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Ситуация с дезертирством в ВСУ крайне тяжелая, политическое руководство Украины боится брать на себя ответственность за мобилизацию. Об этом заявил депутат Рады Владимир Вятрович, на брифинге партии «Европейская солидарность», видео мероприятия было размещено на странице партии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы имеем критические и тяжелые цифры самовольного оставления части. Все это из-за того, что в свое время высшее политическое руководство государства побоялось взять на себя ответственность за мобилизацию», — сказал он.

До этого депутат Рады Александр Дубинский говорил, что украинская армия постепенно теряет свои ресурсы, что ведет к риску обрушения фронта уже этим летом.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России также заявляли, что на Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности украинской армии.

Ранее в Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать.

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