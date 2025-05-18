После провальной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Теткино в Курской области уволили комбата 47-й бригады Александра Ширшина. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Увольнение комбата 47-й бригады Ширшина связано с боями вокруг села Теткино в Курской области, которое уже несколько недель пытаются атаковать ВСУ», — говорится в публикации.

Комбат Ширшин не раз критиковал командование ВСУ. 17 мая сообщалось, что он сам подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставят военным в зоне боевых действий.

Кроме того, Ширшин пожаловался на то, что украинские генералы «заигрались», что привело к большим потерям среди личного состава. Ширшин отметил, что политические игры и оценка реального положения дел на фронте «не соответствуют ни действительности, ни возможностям».

Также, по мнению комбата, миру «плевать на справедливость» и он не хочет заканчивать конфликт победой Украины, поскольку испытывает страх перед Россией.

Ширшин подчеркнул, что ВСУ не хватает оружия, артиллерии, пехоты, и назвал такое развитие событий «неправильным путем».

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