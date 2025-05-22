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Зеленского обвинили в игре в русскую рулетку с армией Украины

Дэвис: Зеленский играет в русскую рулетку, считая, что армия может воевать вечно
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский играет с армией Украины в русскую рулетку, считая, что в ВСУ не произойдет восстания и что боевики могут «воевать без конца». Об этом в статье для портала 19FortyFive заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если Зеленский и его европейские союзники верят, что осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц армия Украины может продолжать воевать без конца, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они играют, простите за каламбур, в русскую рулетку», — подчеркнул он.

По мнению отставного американского офицера, угроза краха украинской армии становится все более вероятной на фоне продвижения ВС России на фронте.

До этого итальянская газета L'AntiDiplomatico писала, что в течение президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани поражения в конфликте с Россией и гражданской войны.

Ранее Лавров заявил, что Украине и Западу больше не удастся обмануть Россию.

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