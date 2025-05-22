Украинскую диверсионную группу под Брянском полностью ликвидировали

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), проникшая на территорию Брянской области, полностью ликвидирована. Об этом утверждает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Украинская диверсионная группа, которая сегодня проникла на территорию Брянской области, полностью ликвидирована», — говорится в публикации.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Брянской области, окружена в лесном массиве.

20 мая Котенок сообщил, что украинская ДРГ в ночь на 20 мая пыталась прорваться на территорию Курской области. По предварительным данным Котенка, украинские диверсанты отошли с потерями.

1 мая председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинскую диверсионно-разведывательную группу ликвидировали в районе села Малая Токмачка на Запорожской линии фронта.

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