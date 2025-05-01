Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

Рогов заявил, что в Запорожской области уничтожили украинскую ДРГ

Украинскую диверсионно-разведывательную группу ликвидировали в районе села Малая Токмачка на Запорожской линии фронта. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В районе села Малая Токмачка уничтожена ДРГ противника», — сообщил он.

Рогов подчеркнул, что попытка украинских войск забросить диверсантов провалилась.

Накануне появилась информация, что дома в приграничье стали массово оснащать уличными видеокамерами. Они используются для мониторинга ситуации, оперативной оценки ущерба от прилетов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

До этого стало известно, как российский военный в одиночку заставил бежать украинскую ДРГ. Он устроил засаду и открыл огонь по диверсантам. Понеся большие потери, остатки ДРГ бежали.

Ранее Рогов заявил об ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области.