Военкор заявил о попытке прорыва диверсантов в Курскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в ночь на 20 мая пыталась прорваться на территорию Курской области. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Ночью в районе н.п. Краснооктябрьский и Волфино (и одноименного н.п. с той стороны) противник силами ДРГ при поддержке артиллерии пытался зайти на территорию Курской области», — написал он.

По предварительным данным Котенка, украинские диверсанты отошли с потерями.

По информации Telegram-канала SHOT, ночью ДРГ из шести человек подошла к российской границе со стороны села Рогозное Сумской области, чтобы изучить границу у села Волфино с целью направления туда дополнительных сил для прорыва границы. Однако там диверсанты, пишет SHOT, подорвались на противотанковой мине. В итоге атака была отражена силами пограничников.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что атаками на населенные пункты Курской области Киев пытается усилить переговорную позицию.

Ранее в Сумской области сообщили об эвакуации 65% населения.