Украинская диверсионная группа заблокирована в лесу Брянской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), проникшая на территорию Брянской области, окружена в лесном массиве. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, группу из 12 человек обнаружили в районе Трубчевского и Выгоничского районов.

«Крупного прорыва противника не допущено. Сейчас диверсанты заблокированы в лесу. Поскольку это террористическая группа, вопрос о плене на почетных условиях не стоит», — отметил Котенок.

20 мая Котенок сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в ночь на 20 мая пыталась прорваться на территорию Курской области. По предварительным данным Котенка, украинские диверсанты отошли с потерями.

1 мая председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинскую диверсионно-разведывательную группу ликвидировали в районе села Малая Токмачка на Запорожской линии фронта.

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