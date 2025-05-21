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В СК раскрыли, как Киев вербует иностранных военных в ряды ВСУ

Бастрыкин: Украина вербует иностранных военных через свои посольства за рубежом
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Gleb Garanich/Reuters

Украина вербует иностранных военных в ряды своей армии через посольства за рубежом. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«Организована работа дипломатических представительств Украины за рубежом в целях вербовки, приема и инструктирования лиц, желающих пополнить ряды Интернационального легиона», — сказал глава ведомства.

В феврале посол России Дмитрий Феоктистов сообщил, что в Аргентине исчезли украинские объявления по поиску наемников после того, как российское диппредставительство обратилось в местный МИД. Дипломат отметил, что посольство направило ноту, в которой говорилось, что действия их украинских коллег грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В марте Бастрыкин заявил, что свыше 3000 иностранцев принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, 871 человеку были предъявлены обвинения.

Ранее на Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа.

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