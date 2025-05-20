Хуситы намерены установить блокаду израильского порта Хайфа

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» установят морскую блокаду расположенного на северо-западе Израиля порта Хайфа. Об этом представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, Вооруженные силы Йемена решили выполнить указания руководства «Ансар Аллах» о начале операции по установлению морской блокады порта Хайфа.

18 мая сообщалось, что хуситы дважды атаковали ракетами израильский аэропорт Бен-Гурион.

В ночь на 18 мая Армия обороны Израиля сообщила, что израильские системы противовоздушной обороны перехватили выпущенную из Йемена ракету.

В последние время хуситы периодически атакуют израильский аэропорт. В ответ на одну из этих атак израильские войска ударили по трем портам в Йемене.

Ранее хуситы рассказали, какие суда будут атаковать в Красном море.