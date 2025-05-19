В командовании украинской армии угрожали родственникам солдата-дезертира 225-го отдельного штурмового полка, который выехал в Россию. Об этом ТАСС сообщили источники силовых структур.

«Один из украинских военнослужащих выехал в Россию. В итоге сподручные его бывшего командира с позывным «Сумрак» пришли с угрозами к его родственникам, которые остались на Украине», — сказал источник.

В середине апреля депутат Рады Владимир Вятрович заявлял, что ситуация с дезертирством в Вооруженных силах Украины (ВСУ) крайне тяжелая, политическое руководство Украины боится брать на себя ответственность за мобилизацию. Об этом заявил депутат Рады Владимир Вятрович.

До этого депутат Рады Александр Дубинский говорил, что украинская армия постепенно теряет свои ресурсы, что ведет к риску обрушения фронта уже этим летом.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России также заявляли, что на Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности украинской армии.

Ранее в Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать.