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В Раде назвали сроки обвала фронта ВСУ

Депутат Дубинский: рост потерь и дезертирства в ВСУ грозит обвалом фронта летом
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия постепенно теряет свои ресурсы, что ведет к риску обрушения фронта уже этим летом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По данным депутата, на данный момент на передовой остаются 250-300 тысяч украинских военных. Для долгого удержания фронта этого мало, учитывая потери, а также случаи дезертирства.

Дубинский уверен, что с такими темпами через три месяца на передовой останутся меньше 200 тысяч, что «грозит обвалом фронта».

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России также заявляли, что на Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности украинской армии.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято офисом президента в ближайшее время. Это позволит украинским властям увеличить мобилизационный ресурс.

Ранее Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении.

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