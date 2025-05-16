Украина оценила требования России в Стамбуле

Украина назвала требования России в Стамбуле нереалистичными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник.

Собеседник агентства заявил, что требования России в Стамбуле нереалистичны и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.