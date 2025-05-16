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Над Курской областью сбили дрон

Минобороны РФ: ВС РФ сбили украинский дрон над Курской областью
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны РФ сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Дрон самолетного типа был сбит около 11:30 мск.

До этого сообщалось, что украинская армия продолжает вести боевые действия в направлении Теткино в Курской области, несмотря на переговоры в Стамбуле.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми.

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