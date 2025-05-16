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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми

Гладков: при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Шебекино пострадали двое мужчин
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Evgeniy Maloletka/AP

В Шебекино Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Медики диагностировали у них осколочные ранения, баротравмы и контузии», — написал губернатор.

Уточняется, что пострадавших жителей Шебекино госпитализируют в медучреждение Белгорода. Машина также получила повреждения, отметил Гладков.

До этого Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ.

Утром 16 мая губернатор Гладков рассказал, что Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате несколько мирных жителей получили ранения. Как отметил глава региона, власти продолжают делать все возможное, чтобы обезопасить население.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о серии громких взрывов над южным побережьем Крыма. Около 5:00 мск в небе над Ялтой не менее пяти раз раздались звуки взрывов. Похожие звуки слышали жители населенных пунктов Алушта, Алупка и Гурзуф.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Курской области.

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