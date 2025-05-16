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Стало известно об активности ВСУ в Курской области в день переговоров

«РВ»: солдаты ВСУ продолжают активность в направлении Теткино в день переговоров

Украинская армия продолжает вести боевые действия в направлении Теткино в Курской области 16 мая, когда в Турции должны начаться переговоры об урегулировании конфликта между делегациями из Киева и Москвы. Кадры уничтожения противника на Теткинском направлении опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг продолжает активность на Теткинском направлении: его встречают огнем Северяне (солдаты группировки ВС РФ «Север». — Прим. ред.)», — пишут военкоры.

Отмечается, что враг выдвинулся из населенного пункта Атинское в Сумской области, но российские беспилотники ликвидировали технику ВСУ.

16 мая в Стамбуле должны пройти первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Киев заявлял, что будет требовать 30-дневного прекращения огня. Делегацию со стороны Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров, со стороны России — помощник президента Владимир Мединский. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о встрече переговорщиков и подготовке к ней.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили склады ВСУ на Октябрьском направлении.

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