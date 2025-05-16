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РИА сообщило о погибших на ТЭС в Курахово в 2024 году после обстрелов

РИА: три сотрудника Кураховской ТЭС погибли в 2024 году после обстрела ВСУ
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Anton Shtuka/AP

Три сотрудника Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) погибли в 2024 году после минометного обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников станции Валентина Тамаша.

По его словам, минометные обстрелы по городу и ТЭС были частыми.

«При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены», — сказал сотрудник станции.

6 января министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли Курахово под полный контроль. В ведомстве заявили, что после этого ВСУ лишились возможности обстреливать Донецк из артиллерийских орудий.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что город был одним из важнейших населенных пунктов в системе обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в ДНР назвали число оставшихся в Курахово мирных жителей.

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