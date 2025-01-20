Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР назвали число оставшихся в Курахово мирных жителей

Пушилин: в освобожденном Курахово в ДНР остаются несколько тысяч жителей
close
Илья Питалев/РИА Новости

Несколько тысяч мирных жителей остаются в освобожденном Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте», — заявил он.

По словам Пушилина, дальнейшая работа профильных ведомств уже отработана.

До этого украинский военнопленный Максим Корейко рассказал, как командиры ВСУ приказывали подчиненным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не проверяя наличие в них мирных жителей. По его словам, подразделению, в котором он был, выдали мины и шесть килограммов тротила приказали взорвать один из подъездов. Солдат не стал отрицать, что в подвале здания могли быть люди.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник сообщал, что с начала 2024 года почти 4,4 тысячи мирных жителей России года получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что украинский медик пытал жителей Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами