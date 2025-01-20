Пушилин: в освобожденном Курахово в ДНР остаются несколько тысяч жителей

Несколько тысяч мирных жителей остаются в освобожденном Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте», — заявил он.

По словам Пушилина, дальнейшая работа профильных ведомств уже отработана.

До этого украинский военнопленный Максим Корейко рассказал, как командиры ВСУ приказывали подчиненным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не проверяя наличие в них мирных жителей. По его словам, подразделению, в котором он был, выдали мины и шесть килограммов тротила приказали взорвать один из подъездов. Солдат не стал отрицать, что в подвале здания могли быть люди.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник сообщал, что с начала 2024 года почти 4,4 тысячи мирных жителей России года получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что украинский медик пытал жителей Курской области.