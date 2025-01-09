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Пушилин сравнил значимость Курахово для ВСУ с Угледаром и Авдеевкой

Пушилин: Курахово по своей значимости для ВСУ сопоставим с Авдеевкой и Угледаром
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Илья Питалев/РИА Новости

Укрепленный район, созданный в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), по своей значимости для линии обороны украинских войск сопоставим с аналогичными сооружениями в населенных пунктах Угледар и Авдеевка. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

Он рассказал, что Курахово был одним из важнейших населенных пунктов в системе обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По этой причине украинские солдаты очень серьезно подошли к вопросу создания подземных коммуникаций на территории города.

«Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами по значимости, например, Авдеевкой или Угледаром. Именно поэтому противник очень серьезные силы бросал на это направление», — отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, Курахово пытались удержать около 15 тыс. украинских бойцов. Но, несмотря на такое количество, подразделениям Вооруженных сил РФ удалось ликвидировать до 80% личного состава группировки ВСУ.

Как сказал Пушилин, в настоящее время российские войска продолжают отодвигать украинские формирования дальше от города, на запад. Они предпринимают соответствующие усилия, в том числе из-за того, что именно из Курахово солдаты ВСУ обстреливали Кировский и Петровский районы Донецка.

6 января министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли Курахово под полный контроль. Благодаря этому украинские войска лишились возможности обстреливать Донецк из артиллерийских орудий.

Ранее глава ДНР оценил возможность восстановления Курахово.

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