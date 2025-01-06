В Минобороны РФ рассказали, как взятие Курахово поможет при защите Донецка

Российские военнослужащие взяли под контроль город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), тем самым лишив украинские формирования возможности обстреливать административный центр региона из артиллерийских орудий. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что данный населенный пункт был важным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому его потеря «существенно затруднила тыловое и техническое обеспечение» группировки украинских войск на Донецком направлении.

«Киевский режим [лишился] возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР», — добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что российские подразделения после взятия Курахово вышли «на оперативный простор». Благодаря этому они смогут нарастить темпы продвижения в регионе, уточнили в Минобороны РФ.

6 января российские солдаты взяли Курахово под полный контроль. Как отметили в военном ведомстве РФ, в ходе боев за город украинские формирования потеряли 80% личного состава.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих страны, участвовавших в сражениях за Курахово.