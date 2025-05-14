Большое число заключенных сбежало из тюрьмы в Ливии

Заключенные сбежали из тюрьмы к востоку от Триполи

Большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную полицию столичной провинции.

Там подчеркнули, что в результате ожесточенных столкновений около и перед тюрьмой «Аль-Джудейда» произошла паника среди заключенных.

В публикации отмечается, что большинство из сбежавших были приговорены за совершение тяжких преступлений.

По данным издания Almarsad, в сторону Триполи из Бенгази движутся колонны Ливийской национальной армии. Военная техника уже достигла города Сирт, расположенного приблизительно в 450 километрах от столицы Ливии.

До этого сообщалось, что в Триполи возобновились вооруженные столкновения между силами правительства национального единства и Аппаратом поддержки стабильности (SSA).

Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая. МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу, запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

Ранее ливийское министерство обороны сообщило об успешном завершении военной операции.