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На Украине хотят разрешить службу по контракту в ВСУ лицам старше 60 лет

Костенко: службу в ВСУ по контракту могут разрешить для бойцов старше 60 лет
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Anatolii Stepanov/Reuters

На Украине хотят разрешить службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту для лиц старше 60 лет. Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что эта инициатива — ответ на общественный запрос.

«Сегодня в Верховной раде Украины зарегистрировали инициированный мной законопроект №13229, который предоставит право гражданам в возрасте старше 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы», — говорится в сообщении.

Костенко добавил, что вступить в ВСУ по контракту хотят многие граждане старше 60 лет, однако пока законодательство страны не позволяет сделать это.

В конце марта сообщалось, что Министерство обороны Украины рекламирует контракты с ВСУ среди граждан 18-24 лет. Среди прочего молодым мужчинам обещают успех у женщин из-за высокой зарплаты.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал особые условия для добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые вступят в ряды украинской армии. Он отметил, что для военнослужащих будет доступна ипотека под 0%, также зарплата в размере $24 тысячи в год и поступление в вузы без экзаменов.

Ранее Зеленский заявил об единичных случаях насильственной мобилизации на Украине.

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