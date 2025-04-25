Случаи насильственной мобилизации на Украине единичны, большинство украинцев пошли добровольцами в Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью американскому журналисту и общественному деятелю Бену Шапиро заявил Владимир Зеленский.

«Это не массовое явление. 800 тысяч или 600 тысяч человек добровольно пошли в ВСУ. Да, действует закон о мобилизации, но воюют люди, добровольно ушедшие защищать Украину», — утверждает Зеленский.

По его словам, сотрудников ТЦК за каждый случай насильственной мобилизации якобы наказывают сотрудники правоохранительных органов.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинские власти провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в «тотальную бусификацию», где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации. По мнению депутата, служба в рядах Вооруженных сил Украины должна иметь четкие ограничения, не превращаясь в рабство. Кроме того, политик предложил расформировать военкоматы.

На протяжении конфликта с территории Украины регулярно приходят видео со случаями насильственной мобилизации украинских мужчин в армию. Недавно появилось видео о том, что ТЦК устроили рейд во время освящения куличей на Пасху.

Ранее в Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына.