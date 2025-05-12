Верховная рада поддержала критику «бусификации» на Украине

Верховная рада поддержала критику насильственной мобилизации на Украине. В своем Telegram-канале законодательный орган опубликовал соответствующее заявление главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Пресс-служба парламента привела слова Завитневича о том, что принудительные задержания людей являются нарушением прав человека, которое вредит имиджу государства.

«Важно предоставить возможность гражданам самостоятельно выбирать подразделения для службы, это повышает мотивацию и эффективность армии», — отметил Завитневич.

Бусификацией называют практику принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) заталкивают пойманных мужчин в автобус.

8 мая Завитневич заявил, что «люто ненавидит» бусификацию. По его словам, интенсивность применения этой практики значительно различается в разных регионах Украины.

Руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов в свою очередь отмечал, что украинские власти провалили процесс мобилизации. Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.