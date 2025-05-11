Депутат Рады Гончаренко: на Украине нужно ликвидировать ТЦК в нынешнем виде

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в нынешнем виде нужно ликвидировать. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на видео, публикуемые в сети. На одном из них сотрудник ТЦК бьет человека прямо на улице. На другом ролике мужчина получил травмы после общения с представителями военкомата в Харькове.

«Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — написал депутат.

В апреле бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов рассказал, что ТЦК требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы страны. По его словам, подобными «услугами» пользуются значительное число украинцев.

6 мая в силовых структурах РФ заявили, что украинские солдаты, взятые в плен российскими войсками, собираются мстить сотрудникам ТЦК, которые отправили их на фронт.

Ранее на Украине рассказали, как военкомы привязывают мужчин.