Украинские власти провалили процесс мобилизации. Об этом заявил руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов в эфире украинского телеканала Espreso.

«Государство целиком и полностью на сегодняшний день провалило процесс мобилизации», — сказал Максимов.

Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

На этой неделе глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил о своей ненависти к практике «бусификации» в стране.

При этом депутат признал неэффективность судебной системы в вопросах наказания уклонистов из-за нехватки судей и ресурсов ТЦК на юридическое сопровождение дел.

В апреле сообщалось, что центры рекрутинга ВСУ получили право вербовать наемников в украинскую армию за рубежом.

Ранее в киевском ТЦК объяснили фото с прикованным к кровати мужчиной.