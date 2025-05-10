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На Украине заявили о провале мобилизации

Глава центра набора добровольцев: власти Украины провалили процесс мобилизации
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти провалили процесс мобилизации. Об этом заявил руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов в эфире украинского телеканала Espreso.

«Государство целиком и полностью на сегодняшний день провалило процесс мобилизации», — сказал Максимов.

Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

На этой неделе глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил о своей ненависти к практике «бусификации» в стране.

При этом депутат признал неэффективность судебной системы в вопросах наказания уклонистов из-за нехватки судей и ресурсов ТЦК на юридическое сопровождение дел.

В апреле сообщалось, что центры рекрутинга ВСУ получили право вербовать наемников в украинскую армию за рубежом.

Ранее в киевском ТЦК объяснили фото с прикованным к кровати мужчиной.

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