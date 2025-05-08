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Глава комитета Рады заявил, что «люто ненавидит» «бусификацию»

Глава комитета Рады Завитневич заявил, что ненавидит принудительную мобилизацию
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил о своей ненависти к практике «бусификации» на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мое личное мнение – я это люто ненавижу. <…> Руководители, которые приходят, обычно они постоянно говорят: мы против этого (бусификации. – «Газета.Ru»), мы постоянно проводим разъяснительную работу», – заявил Завитневич.

Бусификацией называют практику принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования заталкивают пойманных мужчин в автобус.

Он подчеркнул, что комитет оперативно реагирует на сообщения о насильственной мобилизации в СМИ, обращаясь в областные территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и генеральный штаб в Киеве.

Завитневич также отметил, что интенсивность применения этой практики значительно различается в разных регионах Украины.

При этом депутат признал неэффективность судебной системы в вопросах наказания уклонистов из-за нехватки судей и ресурсов ТЦК на юридическое сопровождение дел.

До этого сообщалось, что в Киеве сотрудники одного из местных ТЦК приковывают мобилизованных мужчин стяжками к кроватям и батареям, чтобы они не сбежали.

Ранее в Верховной Раде выступили против продления военного положения и мобилизации на Украине.

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