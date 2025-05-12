Власти Индии разрешили жителям населенных пунктов на границе с Пакистаном вернуться домой

В Индии жителям городов на границе с Пакистаном разрешили вернуться домой

Эвакуированные из-за обстрелов жители приграничных с Пакистаном населенных пунктов могут вернуться в свои дома. Об этом заявил журналистам министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла, его слова передает ТАСС.

«От 80 до 90% города Пунч пустует. Жители покинули свои дома, когда происходили обстрелы. Теперь, когда обстрелы прекратились, они могут вернуться в свои дома», — сказал Абдулла.

Чиновник заверил: если «подобная ситуация» повторится, власти должны гарантировать отсутствие человеческих потерь.

12 мая Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, которые приостанавливали работу из-за обострения конфликта с Пакистаном.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого стартовала ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.