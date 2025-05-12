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Индия открыла более 30 аэропортов, приостановивших работу из-за конфликта с Пакистаном

News18: Индия открыла 32 аэропорта, закрытые на фоне конфликта с Пакистаном
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IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, которые приостанавливали работу из-за обострения конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает телеканал News18.

«‎Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном», — говорится в сообщении канала.

Пилоты получили соответствующее уведомление после указаний ВВС Индии.

9 мая сообщалось, что Индия приостановила работу 32 аэропортов. Ограничения вводили в аэропортах Адхампур, Амбалу, Амритсар, Авантипур, Батинда, Бхудж, Биканер, Чандигарх, Халвара, Хиндон и Джамму.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели — индийская сторона начала свою операцию против «террористической инфраструктуры» в Пакистане тремя днями ранее. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ночь на линии контроля в Джамму и Кашмире впервые за последние дни прошла спокойно.

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Конфликт Индии и Пакистана
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