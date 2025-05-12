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Мирошник заявил, что украинская армия все праздники обстреливала российское приграничье

Мирошник: ВСУ все праздники обстреливали Белгородскую и Курскую области
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Нина Зотина/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на перемирие в праздники, вели обстрелы всеми видами вооружения, особенно это коснулось Белгородской и Курской областей. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«По интенсивности обстрелов гражданских объектов проявились отдельные эпицентры — это Белгородская и Курская области. Приграничные территории этих регионов подвергались массированным обстрелам с применением практически всего арсенала вооружений — от минометов до дальнобойных ракет»‎, — сказал Мирошник.

11 мая завершился срок объявленного Россией перемирия в честь 80-летия Победы. Формирования ВСУ продолжали боевые действия, поэтому за это время были зафиксированы 9 318 нарушений режима прекращения огня, писало агентство.

Перемирие действовало с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Его инициатором выступил президент России Владимир Путин, предложивший временное прекращение огня в конце апреля. Однако уже 3 мая украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу.

Ранее Кнайсль объяснила, зачем нужны переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

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