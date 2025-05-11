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Кнайсль объяснила, зачем нужны переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Кнайсль: переговоры в Стамбуле нужны для согласования условий перемирия
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле нужны для согласования военно-технических вопросов возможного перемирия. Об этом РИА Новости заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Чтобы перемирие действительно состоялось, необходим мониторинг. Для этого должны состояться переговоры. Должен быть установлен контакт. Именно это предложил президент [России Владимир] Путин, сказав: давайте начнем в следующий четверг в Стамбуле. Потому что нельзя просто объявить перемирие на 30 дней и на этом остановиться», — сказала экс-министр.

Кнайсль добавила, что в настоящее время наиболее важным вопросом является организация переговорного процесса.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее в Швейцарии предрекли Украине поражение в случае отказа от переговоров в Турции.

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Переговоры о мире на Украине
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