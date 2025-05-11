Срок перемирия в честь 80-летия Победы истек

Срок объявленного Россией перемирия в честь 80-летия Победы завершился 11 мая, однако формирования ВСУ продолжили боевые действия, зафиксированы 9 318 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет ТАСС.

Перемирие действовало с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Его инициатором выступил президент России Владимир Путин, предложивший временное прекращение огня в конце апреля. Однако уже 3 мая украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу.

«Несмотря на объявленный режим, ВСУ продолжили обстрелы позиций российских войск и гражданской инфраструктуры. Всего зафиксировано 9 318 нарушений», — заявили в Минобороны.

28 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его страна готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня.

Ранее в Кремле заявили, что Украина не готова к переговорам.