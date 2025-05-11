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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога в столице Украины начала действовать в 13:48 по московскому времени. Впоследствии тревога расширилась на еще на восемь регионов — Киевскую, Харьковскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Полтавскую области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Срок объявленного Россией перемирия в честь 80-летия Победы завершился 11 мая. Оно действовало по инициативе президента РФ Владимира Путина с 00:00 мск 8 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг это предложение.

По информации Минобороны России, подразделения Вооруженных сил Украины во время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов, добавили в ведомстве.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

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