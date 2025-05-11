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В Пакистане пообещали проявлять сдержанность в отношении Индии

МИД Пакистана заявил о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня
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Reuters

Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия, а также будет проявлять сдержанность в отношении действий Индии. Об этом сообщает Geo TV со ссылкой на пакистанский МИД.

«Пакистан заявил, что он по-прежнему привержен добросовестному соблюдению соглашения о прекращении огня, о котором он договорился с Индией», — говорится в сообщении.

При этом МИД Пакистана подчеркнул, что вооруженные силы страны «реагируют на ситуацию ответственно и сдержанно». Также телеканал отмечает, что заявление пакистанского внешнеполитического ведомства последовало за обвинениями со стороны Нью-Дели в якобы нарушении Исламабадом условий перемирия.

До этого заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий с Индией. По словам дипломата, Вооруженные силы Индии «дают адекватный ответ» на нарушения соглашения.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Слова американского лидера подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск).

Ранее в Индии пригрозили Пакистану последствиями в случае эскалации конфликта.

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Конфликт Индии и Пакистана
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