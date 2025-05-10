В Пакистане заявили об уничтожении аэродрома в Индии

ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома в городе Сирса

Вооруженные силы (ВС) Пакистана уничтожили аэродром, расположенный в индийском городе Сирса. Об этом заявили в межведомственной службе по связям с общественностью армии республики, передает ТАСС.

«Аэродром Сирса в Индии разрушен. Факт уничтожения подтвердили и сами индийские СМИ», — говорится в заявлении службы.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус», заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Своими целями Исламабад назвал индийские авиабазы и ракетные объекты. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

По информации телеканала Geo TV, Пакистан кибератакой вывел из строя 70% индийских электросетей. При этом издание Indian Express выпустило предупреждение для жителей страны о возможных кибератаках.

Ранее в Пакистане заявили об ударе Индии по трем авиабазам.