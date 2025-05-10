Пакистан утверждает, что вывел из строя большую часть электросетей Индии

Пакистан кибератакой вывел из строя 70% индийских электросетей. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности.

«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», — утверждает телеканал.

Какое-либо подтверждение этому с индийской стороны на данный момент отсутствует, однако издание Indian Express также выпустило предупреждение для жителей страны о возможных кибератаках.

До этого Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.

Операция получила название «Буньян-ум-Марсус».

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее в минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки.