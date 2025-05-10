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В Пакистане заявили об ударе Индии по трем авиабазам

Geo: самолеты Индии выпустили ракеты по трем авиабазам Пакистана
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Indian Ministry of Defence

Самолеты Индии выпустили ракеты по трем пакистанским авиабазам. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.

«Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики», — говорится в сообщении.

По словам Чаудри, в результате удара ущерба нанесено не было.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур», атаковав несколько объектов «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Исламабад нанес ответные удары.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее в минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки.

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