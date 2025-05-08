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Военные Пакистана открыли огонь на линии контроля в Джамму и Кашмире

ANI: Пакистан открыл огонь на линии контроля в Джамму и Кашмире
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M.D. Mughal/AP

Пакистан в ночь на четверг открыл неспровоцированный огонь на линии контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом со ссылкой на заявление сухопутных сил Индии сообщает агентство ANI.

«8 мая посты пакистанской армии совершили обстрел из стрелкового оружия и артиллерии по всей территории линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмире», — сообщили военные.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

В свою очередь глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.

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Конфликт Индии и Пакистана
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