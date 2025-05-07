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В Пакистане назвали условие для остановки боевых действий

МО Пакистана допустило остановку боевых действий против Индии, если та отступит
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Anjum Naveed/AP

Пакистан не станет нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если Нью-Дели прекратит военную операцию «Синдур» и другие агрессивные действия. Об этом министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф заявил агентству Bloomberg​​​​​​.

«Мы все это время говорили, что не предпримем ничего против Индии. <...> Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться», — сказал глава военного ведомства.

Он также добавил, что не в курсе, ведутся ли переговоры между сторонами конфликта.

Как отмечает агентство, индийские официальные лица 7 мая провели пресс-брифинг. Они повторили тезисы, что удары были нанесены по лагерям террористов в Пакистане и избегали любой гражданской или военной инфраструктуры. По их словам, эти атаки были «неэскалационными» по своей природе.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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