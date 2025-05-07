Политолог: Индия и Пакистан не решатся применить ядерное оружие

Политолог Шатилов: конфликт Индии и Пакистана вряд ли перерастет в ядерный

Индия и Пакистан уже не раз демонстрировали друг другу военную мощь. Сейчас ситуация весьма напряженная, однако она вряд ли перерастет в ядерный конфликт. Такое мнение в интервью Life высказал профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов.

«Обмен ударами уже пошел весьма интенсивный, и противостояние только нарастает. Что же касается ядерного оружия, то я надеюсь, что здесь, невзирая даже на какие-то совершенно апокалиптические заявления руководства Пакистана, все-таки до использования ядерного оружия не дойдет», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за крупных поставок оружия Украине. При этом, по его словам, исход противостояния остается неясным.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее Пакистан предупредил об активизации хакеров на фоне эскалации конфликта с Индией.