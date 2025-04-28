В Кремле рассказали, чем Россия может помочь КНДР

Песков: Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь

Россия готова оказывать военную помощь КНДР в случае необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, у нас же действует договор, и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

В этот же день Ким Чен Ын назвал участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области «священной миссией». Политик отметил, что участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России способствует укреплению дружбы и солидарности между Пхеньяном и Москвой.

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.