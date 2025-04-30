Путин: граждане Франции воюют на стороне РФ в подразделении «Нормандия-неман»

Некоторые французские граждане участвуют в боевых действиях на стороне РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение «Нормандия-неман», — поделился подробностями глава государства.

Путин добавил, что во Франции всегда были те, кто разделял ценности России. Такие граждане есть и сейчас, подытожил президент.

До этого стало известно, что в операции по освобождению Курской области от украинских оккупантов участвовали военные КНДР. Власти страны заявили, что направляли свои войска в РФ в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве.

Президент России выразил благодарность северокорейским бойцам, заявив об их высоком уровне подготовки. По словам Путина, военные КНДР с честью и доблестью исполнили свой долг.

28 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в случае необходимости РФ также готова оказать военную помощь Северной Корее.

Ранее военкор рассказал, как военным РФ и КНДР удалось обвести Запад вокруг пальца.