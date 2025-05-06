Уничтожение колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области.

На кадрах, снятых беспилотником, можно заметить украинскую колонну во время ее движения по одной из дорог в российском регионе. На развилке украинские военные попадают под огонь российских артиллеристов.

Согласно информации «Северного ветра», группа украинских военнослужащих выдвинулась на квадроциклах с территории Сумской области Украины. Колонна была разбита неподалеку от украинского поселка Новый Путь.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении попытки ВСУ проникнуть в Курскую область.