«Никак не уймутся, бедолаги». ВСУ вновь пытались прорваться в Курскую область

Отряды спецназа «Ахмат» во взаимодействии со штурмовыми группами предотвратили проникновение украинских бойцов на территорию Курской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что в Киеве «никак не уймутся». По информации группировки «Север», в ходе боестолкновения 11 военнослужащих ВСУ были взяты в плен, оставшихся ликвидировали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины проникнуть в Курскую область. Попытка прорыва была предпринята на Сумском направлении.

«На кадрах отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» МО России во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15-го танкового полка 1-й мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся, бедолаги, после позорного изгнания с российской земли», — написал он в Telegram, опубликовав соответствующую видеозапись.

По словам Кадырова, дроноводы выявляют украинских военнослужащих «и их укрепы» на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам, после чего по указанным точкам бьют огнем.

«Группа противника разгромлена точными ударами. Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю. Благо, есть отважные защитники Родины, которые бетонной стеной встают у врага на пути в нужном месте»,

— заключил глава Чечни.

Ранее о пресечении попытки украинских военных проникнуть в Курскую область в районе населенного пункта Гоптаровка Беловского района объявила российская военная группировка «Север».

Как рассказали в «Севере», группа противника состояла из 18 человек. В ходе боестолкновения 11 бойцов были взяты в плен, а оставшиеся семь — ликвидированы.

Освобождение Курской области

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военнослужащих. Последним населенным пунктом, который ВС РФ вернули под свой контроль, стало село Горналь.

Освободить город Суджа и практически всю Курскую область позволила проведенная в начале марта операция «Поток». Участники операции, получившие ранения, уже возвращаются на фронт, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал их достойными мужчинами и «героическими патриотами», которые в будущем могут показать новые результаты.

Потери украинских войск за все время боев на Курском направлении Минобороны РФ оценивает более чем в 76 тысяч человек. Также были уничтожены около 7700 единиц военной техники, включая 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин.

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30 апреля Путин уточнил, что разрозненные группы противника «еще сидят там в перелесках и норах в полной изоляции». По его словам, российские военнослужащие слышат, как разрозненные группы ВСУ просят свое командование об эвакуации.

«[Однако] эвакуация невозможна, потому что там разрозненные группы по два-три человека, повторяю, там где-то в перелесках сидят, в норах каких-то в полной изоляции», — сказал президент.

Путин призвал украинских бойцов сдаваться в плен.