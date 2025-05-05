Песков не смог ответить на вопрос о возможном присутствии военных КНДР на параде Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, посетят ли военнослужащие из КНДР, участвующие в операции по освобождению Курской области, в параде Победы 9 Мая.

«Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией, как только она у меня появится, я поделюсь с вами», — рассказал представитель Кремля.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Российский лидер выразил благодарность северокорейским бойцам, заявив об их высоком уровне подготовки. По его словам, военные КНДР с честью и доблестью исполнили свой долг.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее тренировка бойцов из КНДР на российском полигоне попала на видео.